Глава OpenAI призвал человечество принять "некоторые плохие вещи" ради внедрения ИИ

Глава OpenAI Сэм Альтман считает, что человечество должно быть готово к побочным эффектам от массового внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Он заявил Politico, что ради прогресса и свободы принятия решений людьми стоит принять мошенничество и киберугрозы.

Альтман уверен, что польза от ИИ будет больше, чем ущерб, хотя посчитать это невозможно. При этом потеря контроля над ИИ недопустима. Ограничивать же доступ к ИИ нельзя, считает он. Но "некоторые плохие вещи будут происходить".

Ранее сообщалось, что OpenAI временно приостановила обучение своих новейших моделей из-за непредсказуемых действий ИИ-агентов. Появлялись сообщения о попытках взлома правительственных ресурсов США системами OpenAI, но компания не подтвердила эти данные. Также новые модели ИИ имеют склонность к обману. В OpenAI заверяют, что стандарты безопасности для публичных нейросетей остаются максимально жесткими, а разработчики анализируют алгоритмы обучения, чтобы понять, почему ИИ лжет.

Недавно Альтман призвал притормозить развитие ИИ, чтобы оценить риски и выработать международную систему контроля ИИ. Эту идею поддержали глава и сооснователь Anthropic Дарио Амодеи, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс, который сравнил ИИ с ядерным оружием. Главы ИТ-гигантов США подписали соглашение с президентом США Дональдом Трампом по контролю за ИИ.