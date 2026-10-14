В Екатеринбурге пассажирка трамвая напала на пожилого кондуктора

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на кондуктора трамвая в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, инцидент произошел еще 19 сентября, но получил огласку только сейчас. Установлено, что на пожилого кондуктора трамвая набросилась пассажирка. Пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Сейчас выясняются все обстоятельства. Назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Напомним, недавно в Екатеринбурге толпа подростков напала на кондуктора трамвая. СК также разбирается в ситуации.