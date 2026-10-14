11 летевших из Турции в Москву самолетов повернули обратно

Одиннадцать рейсов из Турции, летевших в московский аэропорт Внуково, повернули обратно из-за ограничений в воздушной гавани.

Среди них — рейсы Turkish Airlines и AJet из Стамбула, Антальи, Измира, Бодрума и Даламана, следует из данных сервиса Flightradar24.

Накануне вечером во всех московских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, необходимые для обеспечения безопасности полетов.

Утром 14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о крупной атаке беспилотников на столицу. Она длилась с 20.30 13 октября до 7.00 14 октября. В сторону Московского региона летели 493 БПЛА.