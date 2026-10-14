ВС РФ ударили по четырем ТЭЦ, используемым в интересах ВСУ

Российские войска ночью ударили по четырем ТЭЦ, используемым в интересах ВСУ и украинского ВПК, сообщило Минобороны РФ.

Так, в Киеве и области поражены ключевые объекты: теплоэлектроцентраль Дарницкая (ТЭЦ-4), обеспечивающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса в Киеве; теплоэлектроцентраль Киевская (ТЭЦ-5), снабжающая электроэнергией военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области; теплоэлектроцентраль Киевская (ТЭЦ-6), обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники в северо-восточной части Киевской области.

Также, по данным ведомства, в Харьковской области поражена теплоэлектроцентраль Харьковская (ТЭЦ-5), снабжающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса в Харькове и западной части Харьковской области.

Кроме того, в Киеве и области под удар попали центр обработки данных "АТМ укрсиббанк", осуществлявший обмен интернет-трафиком в целях сбора разведывательных сведений о ВС РФ; тепловая электростанция Трипольская, поставляющая электроэнергию на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области; электроподстанция Киевская, обеспечивающая переток электроэнергии из западных областей Украины и ее распределение по объектам ВСУ в Киевской области.

В Харьковской области поражена тепловая электростанция Змиевская, поставляющая электроэнергию на объекты ВСУ в юго-восточной части Харьковской области.