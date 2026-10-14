14 Октября 2026
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Особый режим ввели в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефти

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске. Об этом сообщили оперативный штаб региона.

Режим повышенной готовности ввели в связи с работами, проводимыми на танкере, пострадавшем от вражеской атаки безэкипажными катерами.

В распоряжении губернатора сказано, что существует угроза возникновения ЧС из-за риска разлива нефтепродуктов. Однако, как отметили в оперштабе со ссылкой на данные Морспасслужбы, на данный момент новых разливов нефтепродуктов в акватории Черного моря не обнаружено.

Судно с грузом нефти, шедшее под флагом Либерии, 6 октября было атаковано безэкипажными катерами. Экипаж из 23 человек (все – граждане Индии) был спасен. В акватории Черного моря после ЧП шло открытое горение нефти.

Теги: нефть, геленджик, новороссийск, танкер, режим повышенной готовности


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