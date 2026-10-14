В России стала меньше средняя порция готовой еды

В России уменьшилась средняя порция готовой еды. Сокращение составило 10,3%.

Снижение размера средней порции может быть связано с ростом популярности блюд для перекусов – онигири, сэндвичей и хот-догов. В первой половине 2026 г. продажи такой продукции в денежном выражении выросли на 48% год к году. При этом продажи основных блюд увеличились на 16%, а салатов и закусок — на 14%.

По мнению экспертов, причиной такой ситуации может быть как намеренное снижение порции для сохранения прежней цены, так и рост популярности малых форматов. При этом развитие рынка сейчас осложняется недостатком производственных мощностей и ростом стоимости логистики, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что в России стало меньше заведений общепита. Речь идёт о падении показателя за год. В июле в России работали в общей сложности 223,8 тыс. заведений общепита, что меньше на 7,8% год к году. Аналитики зафиксировали падение впервые с 2022 г. При этом в России за девять месяцев 2026 г. закрылись 28 тыс. компаний и ИП в сфере общепита.