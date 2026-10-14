Ушло в прокуратуру дело немецкого журналиста, спросившего об убийстве русских

В России ушло в прокуратуру дело журналиста немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэла Мартенса.

"Уголовное дело в отношении обвиняемого Мартенса передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сообщил ТАСС источник.

Ранее МВД России объявило журналиста в международный розыск. Это случилось после пресс-конференции президентов Украины и Сербии Владимира Зеленского и Александра Вучича. На ней Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских". Журналист заочно арестован.