Не признал вину фигурант дела о сухпайках для армии

Валерий Ковалевич, который проходит по делу о некачественных сухпайках для армии, не признал вину.

Информация про это прозвучала в зале Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении Ковалевичу меры пресечения, пишет ТАСС.

Уголовное дело о некачественных сухпайках расследуется по уголовной статье "Присвоение или растрата". Ранее Басманный суд продлил срок ареста подозреваемым по делу: топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината Эльвире Смирновой, Александру Михайленко и Валерию Ковалевичу. Также обвинение по этому делу было предъявлено бизнесмену Игорю Котельникову, но он умер в СИЗО. Ущерб по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ в размере 1,3 млрд руб. обвиняемыми не возмещается.

26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и помещении его под арест. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Позднее адвокат сообщил, что Булгаков был допрошен по делу о сухпайках, однако его не наделили каким-либо статусом в рамках этого расследования.