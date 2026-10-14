СМИ: Трамп и Нетаньяху обсуждают новые удары по Ирану

США и Израиль обсуждают планы новых ударов по Ирану. Поводом для обсуждения стали опасения израильского премьера Биньямина Нетаньяху относительно возобновления ядерных разработок в Иране.

В Израиле пройдут парламентские выборы 27 октября, и Нетаньяху пытается заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа, у которого тоже пройдут выборы неделю спустя. Источники в американских правительственных кругах сообщают, что Трамп не дал четкого согласия на новые атаки, но посоветовал "готовиться".

Эксперты связывают настойчивость Нетаньяху с желанием предстать перед избирателями в роли "защитника нации" в военное время. Тем более что Трампа убеждать в том, что Иран плохой, не нужно — он это повторяет постоянно. На днях он назвал Иран "очень злой страной" и заявил о недопустимости появления у него ядерного оружия, так как якобы это "страна номер один в мире по терроризму".

В конце мая Трамп резко отругал Нетаньяху за несогласованные удары по Ливану. А в конце сентября не стал с ним даже встречаться в ходе визита того в США на сессию Генассамблеи ООН. Предвыборные расклады вынуждают снова взаимодействовать?

В США же отношение к Израилю сильно охладело. Особенно перелом заметен среди молодежи. Если среди американцев старше 55 лет 49% за Израиль, а 31% — за Палестину, то в группе от 18 до 34 лет 53% опрошенных больше симпатизируют палестинцам и только 23% — Израилю. Такого не было никогда.