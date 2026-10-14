Российский футболист Батраков забил дебютный гол в Лиге чемпионов

Российский полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков забил дебютный гол в Лиге чемпионов UEFA.

В матче второго тура турнира "Галатасарай" дома принимал испанскую "Барселону". Счёт во встрече на 28-й минуте открыл россиянин, пробив с линии штрафной. После небольшого рикошета мяч влетел в сетку. Однако "Галатасарай" в итоге проиграл матч со счётом 1:4.

Для Батракова это первый гол за "Галатасарай". Ранее в семи играх чемпионата Турции и ЛЧ он сделал две голевые передачи.

21-летний Батраков этим летом перешёл из московского "Локомотива" в стамбульский клуб за 25 миллионов евро.