Протесты во Франции: вузы почти не работают

Во Франции продолжаются массовые протесты школьников и студентов. Профсоюз "Студенческий союз" (L’Union etudiante), который организует акции, сообщает: примерно 90 % из порядка 70 университетов страны сейчас либо закрыты, либо заблокированы участниками протестов. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Agence France‑Presse.

Протесты начались в конце сентября в регионе Иль‑де‑Франс и быстро охватили всю страну. Молодые люди добиваются перемен: они хотят снизить учебную нагрузку и решить проблему нехватки преподавателей. В некоторых городах мирные акции переросли в стычки с полицией. С начала протестов правоохранители задержали около 7 тысяч человек - в 90 % случаев это несовершеннолетние.