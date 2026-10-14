16 Октября 2026
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Общество Свердловская область Донецкая Народная Республика
Фото предоставлено активистами проекта &quot;Добровольческий десант&quot;

Волонтеры Алексея Вихарева помогли с ремонтом школы в ДНР

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева отправился в Тельмановский МО (ДНР), чтобы помочь с ремонтом Гранитненской школы. В рамках проекта "Добровольческий десант", волонтеры единоросса вместе с другими свердловскими добровольцами отремонтировали учебные мастерские Гранитненской школы, а также передали помощь военнослужащим и местным активистам.

В проекте приняли участие добровольцы регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Волонтерского центра Алексея Вихарева и "Молодой гвардии Единой России". Кроме того, проект реализуется также и при поддержке группы компаний "Сима-ленд" и ООО "Форэс". Общими усилиями волонтеры демонтировали старые настенные и напольные покрытия, подготовили и выровняли стены и потолок, залили пол, чтобы уже во второй четверти дети смогли заниматься в обновленных, современных мастерских. Школе также передали 21 светодиодный светильник.

Волонтерский центр Алексея Вихарева и свердловские добровольцы помогают обновить школу в ДНР(2026)|Фото предоставлено активистами проекта "Добровольческий десант"

Волонтерский центр Алексея Вихарева и свердловские добровольцы помогают обновить школу в ДНР(2026)|Фото предоставлено активистами проекта "Добровольческий десант"

"Даже расстояние нам не помешало! Ребята-волонтеры, молодые и энергичные приехали к нам из Екатеринбурга, чтобы помочь нам реализовать интересный проект — они восстанавливают школьные мастерские, вопрос этот остро стоит у нас, так как у нас есть станки и оборудование, а где на нем работать — нет. Спасибо Алексею Вихареву за помощь детям, вместе с Вами мы вырастим будущее России!" — заключила директор Гранитненской школы Тельмановского м.о. ДНР Александра Коссе.

Финансовая поддержка проекта "Добровольческий десант" позволила приобрести строительные и расходные материалы, необходимое оборудование и топливо, обеспечить транспортные расходы, а также проживание, питание и экипировку участников добровольческого десанта.

Волонтерский центр Алексея Вихарева и свердловские добровольцы помогают обновить школу в ДНР(2026)|Фото предоставлено активистами проекта "Добровольческий десант"

Волонтерский центр Алексея Вихарева и свердловские добровольцы помогают обновить школу в ДНР(2026)|Фото предоставлено активистами проекта "Добровольческий десант"

Волонтерский центр Алексея Вихарева и свердловские добровольцы помогают обновить школу в ДНР(2026)|Фото предоставлено активистами проекта "Добровольческий десант"

"Вместе с Правительством Свердловской области поддерживаем подшефную территорию в ДНР несколько лет. Несмотря на сложности переходного времени, жители Тельмановского муниципального округа вдохновлены и уверены в своем будущем. А мы — рядом, помогаем налаживать новую мирную жизнь. Спасибо всем неравнодушным уральцам, принимающим участие в сборе гуманитарной помощи, а также добровольцам, которые регулярно работают в новых территориях нашей страны. Объединившись, справимся со всеми трудностями!", — отметил Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев(2026)|Фото предоставлено активистами проекта "Добровольческий десант"

Отметим, что добровольцы также передали военнослужащим автомобили, антидроновые капсулы и адресные посылки, а активистам "Движения Первых" — оргтехнику.

Автомобиль, переданный бойцам СВО, волонтёрами Алексея Вихарева и свердловскими добровольцами(2026)|Фото предоставлено активистами проекта "Добровольческий десант"

Проект "Добровольческий десант" стартовал летом 2024 года по инициативе добровольцев при поддержке правительства Свердловской области. За время его реализации уральцы несколько раз приезжали в Тельмановский муниципальный округ, чтобы заняться благоустройством общественных пространств, восстановлением памятников, помощью местным учреждениям, проведением встреч с молодежью, а также передать гуманитарную помощь.

В прошлом году в работе "Добровольческого десанта" лично участвовал Алексей Вихарев. Депутат посетил ДНР, встретился с военнослужащими, передал бойцам гуманитарную помощь и оборудование и работал вместе с добровольцами на объектах подшефной территории. За поддержку военнослужащих единоросс был награжден памятной медалью Минобороны России.

Алексей Вихарев получает медаль Вооруженных сил РФ «За личный вклад в военно-патриотическую работу среди участников Специальной военной операции»(2024)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Волонтерский центр Алексея Вихарева работает в Екатеринбурге и Свердловской области с 2023 года. За это время добровольцы приняли участие в самых разных направлениях помощи. Этим летом они помогали территориям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций: в Кушве — после смерча, в Ирбите и Ирбитском районе — после паводка. Волонтеры эвакуировали жителей в пункты временного размещения, собирали и доставляли гуманитарную помощь, оформляли документы на выплаты, участвовали в восстановительных работах и решении других задач.

Сегодня работа центра продолжается по нескольким направлениям. Волонтеры работают с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО, а также с обращениями жителей, оказывают адресную помощь и принимают участие в городских мероприятиях в качестве добровольцев.

Теги: Волонтерский центр Алексея Вихарева, школа, ремонт


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