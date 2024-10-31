Ущерб в 1,3 млрд рублей по делу о сухпайках для Минобороны не снижается

Ущерб по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ в размере 1,3 миллиарда рублей обвиняемыми не возмещается.

"Ущерб по делу остается все тем же – 1,3 миллиарда рублей, – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. – Он не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется".

Уголовное дело о некачественных сухпайках расследуется по уголовной статье "Присвоение или растрата". Ранее Басманный суд продлил срок ареста подозреваемым по делу: топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината Эльвире Смирновой, Александру Михайленко и Валерию Ковалевичу. Также обвинение по этому делу было предъявлено бизнесмену Игорю Котельникову, но он умер в СИЗО.

26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и помещении его под арест. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Позднее адвокат сообщил, что Булгаков был допрошен по делу о сухпайках, однако его не наделили каким-либо статусом в рамках этого расследования.