БПЛА атаковали Балаково: повреждены дома

Беспилотные аппараты атаковали Балаково - из‑за ударов пострадали несколько жилых домов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в "Максе", что, по предварительным данным, в результате атаки погиб один человек.

Сейчас на месте работают все оперативные службы: специалисты осматривают здания, оценивают повреждения и следят за безопасностью жителей.

В других регионах тоже фиксируют активность беспилотников. Над Истрой силы ПВО сбили два БПЛА, а на подступах к Москве - еще 180 аппаратов.