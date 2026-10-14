НАТО начало учения по применению ядерного оружия

В Нидерландах начались учения НАТО под названием "Непоколебимый полдень", направленные на проверку готовности ядерных сил альянса. Как уточнил генсек организации Марк Рютте, посетивший авиабазу Фолькель, в ходе тренировок реальные ядерные боеголовки задействованы не будут, но нужно отработать их применение на случай военного конфликта.

Глава альянса подчеркнул, что эти мероприятия должны стать важным предупреждением для противников НАТО. По данным Reuters, в учениях задействовано более 70 единиц авиатехники из 17 стран. В состав группировки вошли не только носители ядерного оружия, но и вспомогательные суда — разведчики, самолеты РЭБ и танкеры. Хотя детали сценария засекречены, эксперты полагают, что основной целью является отработка логистики: перемещение учебных зарядов из хранилищ и их подвеска на самолеты. Учения продлятся до 23 октября.

Накануне НАТО представило план отражения "нападения России". Он назван "Теория победы". Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что заявления о якобы готовящемся нападении России на НАТО являются бредом и провокациями. К слову, в июне главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич признал, что Россия не готовится ни к какому нападению.