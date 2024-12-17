Мошенники создали поддельный сайт свердловских приставов и выманивают через него деньги

Мошенники создали поддельный сайт главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Через него аферисты выманивают деньги с уральцев.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП, к ним обратилась женщина, которую интересовало наличие или отсутствие у нее задолженности. Выяснилось, что она нашла в интернете некий сайт, якобы ГУФССП России по Свердловской области, где за данную информацию запрашивается оплата.

В ведомстве подчеркивают: только сайт r66.fssp.gov.ru является официальным порталом главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Данные о наличии или отсутствии задолженности можно получить в разделе "Узнай о своих долгах". Для этого нужно ввести полное ФИО и полную дату рождения. При этом вся информация предоставляется совершенно бесплатно.

Как добавили в ГУФССП, поддельные сайты также могут содержать неверные сведения с контактной информацией сотрудников.

Напомним, ранее о рассылке мошенников, которая идет от имени ведомства, предупреждали в свердловском ГУ МЧС.