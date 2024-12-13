Мошенники отправляют рассылку от имени свердловского МЧС

В свердловском ГУ МЧС предупредили о рассылке мошенников, которая идет от имени ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в региональном МЧС, пользователям мессенджера Telegram сегодня стали приходить сообщения якобы от "МЧС России". При этом рассылка идет со страниц, которые не являются официальной страницей главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Главное управление не отправляет уведомления о плановых отключениях отопления через Telegram-каналы. Получить информацию от РСЧС можно через SMS-сообщения, push-уведомления в приложении "МЧС России", а также на официальных страницах в социальных сетях и на сайте", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников.