Опрос: жители Екатеринбурга поддержали запрет приема в школы не говорящих по-русски детей мигрантов

Большинство жителей Екатеринбурга поддержало запрет приема в школы детей мигрантов, не говорящих по-русски. Опрос на эту тему в декабре нынешнего года провел в уральской столице сервис SuperJob. Опрашивались только те, у кого есть гражданство РФ.

Напомним, на минувшей неделе депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Согласно результатам опроса сервиса, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 69% екатеринбуржцев поддерживают эту инициативу. Чаще в пользу запрета высказывались мужчины (71%), чем женщины (67%).

Еще более категоричны оказались родители учеников: 83% из них против приема не говорящих по-русски детей мигрантов в школы. А 9% екатеринбуржцев заявили, что не поддерживают данный запрет.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, который является одним из соавторов законопроекта, рассказал Накануне.RU, как этот закон будет работать на практике.