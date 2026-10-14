Выставка «Память о сыновьях Отечества» в Геленджике продлится до 25 октября

Проект посвящен сохранению исторической памяти и увековечению подвига наших бойцов. В рамках одноименного конкурса профессиональные художники и любители создали десятки портретов защитников страны, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Авторы использовали различные художественные приемы. Строгая графика подчеркивает черты лица и взгляд солдат, а живописная палитра передает их жизненную энергию.

Каждый портрет представляет собой попытку установить диалог между прошлым и настоящим и стать данью уважения людям, чьи судьбы стоят за холстами.

Организатором проекта выступил Центр культуры и досуга «Творчество» при участии местных художников. Инициатива реализована при поддержке управления культуры администрации города и общественной организации «Комитет семей воинов Отечества» Краснодарского края.

Экспозиция будет работать до 25 октября.