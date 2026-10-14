Ограничения по отпуску топлива на АЗС "Газпромнефть" в Тюменской области отменены

Ограничения по отпуску топлива на АЗС "Газпромнефть" в Тюменской области отменены, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С сегодняшнего дня автозаправочные станции федеральной сети на территории Тюменской области возвращаются к привычному режиму работы. Снова действует постоплата и убираются лимиты.

"Мы по-прежнему находимся в тесном контакте с руководством компании "Газпромнефть", благодарю наших стратегических партнёров за принятые меры по стабилизации ситуации на рынке топлива Тюменской области", - прокомментировал Моор.

Напомним, в населенных пунктах лимиты составляли 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассе – 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Превентивные меры были введены в конце июня, чтобы не допустить ажиотажного спроса.

Как сообщалось ранее, с января по август 2026 года государственные заказчики потратили на бензин и дизель 289 миллиардов рублей - это на 30% больше, чем годом ранее. Число тендеров выросло на 27% и достигло 43,4 тысячи. Больше всего закупок провели в июне - 7,2 тысячи тендеров, что на 23% превышает прежние показатели. По деньгам пик пришелся на март: 58,6 миллиарда рублей, непосредственно перед сезоном высокого спроса. Средняя стоимость одного контракта за восемь месяцев увеличилась на 12% и составила 6,7 миллиона рублей.