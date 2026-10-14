Прокуратура обжаловала приговор бывшему свердловскому замминистра ЖКХ

Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну.

Напомним, Кислицын обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходил бывший первый замглавы министерства энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов. В начале августа 2026 года Чикризов скончался на 62-м году жизни и дело в отношении него было прекращено. Что касается Кислицына, в сентябре Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил ему приговор.

Экс-чиновник был признан виновным и получил 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 16 млн 820 тысяч рублей. Также он лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 14 лет. Кроме этого, суд взыскал сумму взятки в доход государства.

Как сообщается в электронной картотеке Верх-Исетского суда, накануне на приговор бывшему замминистра поступила апелляция от прокурора. Она была зарегистрирована. Дата рассмотрения пока не определена.

Ранее приговор Андрею Кислицыну был обжалован его адвокатом.