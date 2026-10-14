Прокуратура обжаловала приговор бывшему свердловскому замминистра ЖКХ

16 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура обжаловала приговор бывшему свердловскому замминистра ЖКХ

Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну.
Читайте также:

Напомним, Кислицын обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходил бывший первый замглавы министерства энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов. В начале августа 2026 года Чикризов скончался на 62-м году жизни и дело в отношении него было прекращено. Что касается Кислицына, в сентябре Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил ему приговор.

Экс-чиновник был признан виновным и получил 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 16 млн 820 тысяч рублей. Также он лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 14 лет. Кроме этого, суд взыскал сумму взятки в доход государства.

Как сообщается в электронной картотеке Верх-Исетского суда, накануне на приговор бывшему замминистра поступила апелляция от прокурора. Она была зарегистрирована. Дата рассмотрения пока не определена.

Ранее приговор Андрею Кислицыну был обжалован его адвокатом.

Теги: Кислицын, приговор, апелляция, прокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.10.2026 16:01 Мск На приговор по второму делу бывшего свердловского замминистра ЖКХ поступила апелляция
Ранее 28.09.2026 09:50 Мск Бывший свердловский замминистра ЖКХ получил новый срок в колонии
Ранее 08.06.2026 10:20 Мск Суд оставил в силе приговор бывшему свердловскому замминистра ЖКХ
Ранее 27.04.2026 13:37 Мск Апелляцию на приговор бывшему свердловскому замминистра ЖКХ рассмотрят в середине мая
Ранее 13.03.2026 15:51 Мск Защита Кислицына и Мякишева обжаловала приговор свердловским экс-чиновникам
Ранее 03.03.2026 10:21 Мск На Среднем Урале бывшие замминистра и депутат получили крупные сроки
Ранее 25.02.2026 08:20 Мск Для бывшего свердловского замминистра ЖКХ запросили 13 лет колонии строгого режима
Ранее 06.02.2026 15:42 Мск Бывшего свердловского замминистра ЖКХ и экс-депутата снова поместили в СИЗО
Ранее 10.06.2025 10:36 Мск В суде по делу Кислицына допросили руководство Полевского
Ранее 04.06.2025 10:40 Мск Прокурор заявила, что кто-то из свердловского кабмина пытался вытащить замминистра из СИЗО
Ранее 02.06.2025 09:27 Мск В Екатеринбурге начали судить экс-замминистра ЖКХ региона Андрея Кислицына
Ранее 30.04.2025 14:32 Мск Прокуратура направила в суд дело бывшего замминистра ЖКХ Кислицина и экс-депутата Мякишева, обвиняемых во взяточничестве
Ранее 13.03.2025 09:43 Мск Уволен подследственный замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области
Ранее 29.01.2025 09:30 Мск Экс-депутата ЗакСО Мякишева поместили под домашний арест
Ранее 02.07.2024 08:26 Мск Экс-депутата Мякишева и уральского замминистра ЖКХ Кислицина выпустили из СИЗО
Ранее 31.05.2024 12:04 Мск Суд оставил в СИЗО экс-депутата ЗакСО Мякишева, подозреваемого в передачи взятки
Ранее 17.05.2024 15:20 Мск Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области оставили под арестом
Ранее 02.05.2024 07:56 Мск Экс-депутат ЗакСО Мякишев арестован по делу о взятке в министерстве ЖКХ
Ранее 01.05.2024 13:24 Мск Заместителя министра энергетики Свердловской области арестовали
Ранее 01.05.2024 12:45 Мск СМИ сообщают о задержании заместителя министра энергетики Свердловской области

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети