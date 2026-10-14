Юрий Бурлачко сообщил, что законодательная работа по продвижению здорового образа жизни на Кубани продолжится

Накануне Минздрав России назвал субъекты страны с самым низким процентом курящих. В число таковых наряду с Чечней и Ингушетией вошел и Краснодарский край. Согласно данным ведомства, доля курящих составляет 4,51% от общего количества жителей Кубани старше 18 лет.

"Особенно любопытной данная информация представляется в свете демографических показателей нашего региона. С учетом его численности - а это почти 6 млн человек - край, несмотря даже на более высокий процент курящих по сравнению с кавказскими республиками, дает из тройки лидеров наибольший вклад в общероссийскую статистику по числу тех, кто не употребляет табак", - отметил в своем официальном канале в МАХ спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

И подчеркнул, что приведенные цифры - еще одно подтверждение эффективности проводимой государством политики в сфере здоровьесбережения.

"Вместе с тем нельзя отрицать - в одночасье ситуацию с курением, особенно в молодежной среде, переломить невозможно. Для этого нужен комплексный подход, координация усилий власти и общества, популяризация здорового образа жизни. Отмечу, в Краснодарском крае в данном направлении ведется серьезная работа. Только за этот год, к примеру, мы приняли сразу несколько законов, ужесточающих правила потребления никотинсодержащей продукции и вводящих административную ответственность за нарушение установленных правил. А буквально в этом месяце на Кубани введен региональный контроль за продажей так называемых вейпов. Да, это не сигареты в прямом смысле слова, но использование таких электронных средств доставки никотина тоже несет определенные риски для здоровья", - сообщил Юрий Бурлачко.

И добавил, что приведенные Минздравом цифры служат дополнительным стимулом в работе по контролю за оборотом никотинсодержащей продукции и пропаганде здорового образа жизни.