Расширенное заседание коллегии Контрольно-счетной палаты Кубани состоялось в ЗСК

В Законодательном Собрании прошло расширенное заседание коллегии Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (КСП). Его провели руководитель Палаты Сергей Усенко и председатель регионального парламента Юрий Бурлачко. В мероприятии приняли участие аудиторы и представители коллегии КСП, депутаты ЗСК.

Юрий Бурлачко, предваряя начало обсуждения, отметил, что проводимая впервые в стенах ЗСК в таком формате встреча определяет новый этап партнерства между депутатским корпусом и аудиторами. Этот формат позволяет синхронизировать позиции в обеспечении парламентского и внешнего финансового государственного контроля.

Председатель ЗСК отметил, что значимость деятельности КСП сложно переоценить. По итогам работы ежегодно миллионы рублей возвращаются в бюджет края. Аудиторами проведено 346 контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, выявлено свыше 16 тысяч недостатков.

«Реальный экономический эффект от работы специалистов Палаты Краснодарского края существенно выше, чем в контрольно-счетных органах других регионов. За три года объем возмещенных в бюджет средств превысил 2,5 млрд рублей», - конкретизировал Юрий Бурлачко.

Сергей Усенко отметил, что заседание в таком формате - это очередное подтверждение того факта, что взаимодействие между КСП и Законодательным Собранием вышло на новый качественный уровень.

В рамках заседания с докладами по своим направлениям выступили аудиторы Контрольно-счетной палаты.

Так, Игорь Салионов рассказал об основных результатах внешнего финансового контроля сферы образования, подчеркнув, что в своих проверках аудиторы охватывают все ее уровни, уделяя внимание наиболее уязвимым сторонам отрасли, таким как доступность и качество образовательной инфраструктуры, обеспеченность кадрами, оплата их труда, законность и эффективность бюджетных расходов на эти цели.

Аудитор КСП Анна Заостровцева проинформировала присутствующих о результатах аудита эффективности мер господдержки отдельных отраслей реального сектора экономики. Детально она остановилась на содействии развитию сельского хозяйства, санаторно-курортного комплекса, промышленности.

В ходе заседания также выступили председатели комитетов регионального парламента Александр Поголов и Иван Артеменко и первый зампред комитета по курортам и туризму Кубани Андрей Булдин.

Юрий Бурлачко, завершая совещание, поручил профильным комитетам ЗСК взять решение обозначенных проблемных вопросов на особый контроль. А также внес предложение по повышению уровня взаимодействия между парламентариями и аудиторами, проработке направлений, в которых необходимо усиление парламентского и внешнего финансового государственного контроля.