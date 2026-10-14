В России признана террористической организация "баталхаджинцев*"

В России признана террористической организация "баталхаджинцев*". Решение принял Верховный суд.

Речь идёт о международной незарегистрированной организации "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев*". В ВС был подал соответствующий административный иск.

Суд установил, что цели и действия организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Поэтому организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации. Решение подлежит немедленному исполнению, сообщает пресс-служба Верховного суда.

* Запрещённая в России террористическая организация