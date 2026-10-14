"Никакие диаспоры им не помогут": в Екатеринбурге мигрантов задержали за нападение на школьников

В Екатеринбурге силовики задержали трех молодых иностранцев. Их обвиняют в разбойном нападении на школьников.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 10 октября у дома по улице Колмогорова в уральской столице. Мигранты напали на двух школьников в возрасте 14-15 лет, применили насилие и похитили у ребят два сотовых телефона и наушники, после чего скрылись.

Очень скоро силовики задержали нападавших: ими оказались трое парней в возрасте 16, 17 и 18 лет. Сейчас решается вопрос о их заключении под стражу. Также проверяется законность пребывания приезжих в России и их возможная причастность к другим преступлениям.

"Криминальный эпизод, в котором подозреваются юные гангстеры из ближнего зарубежья, безнаказанным не останется. Никакие диаспоры им не помогут избежать предусмотренной российским законодательством ответственности. Именно из-за таких неблагодарных гостей, которых Свердловская область радушно приютила на своей земле, в нашем регионе на регулярной основе полицией и проводятся так называемые "зачистки" в рамках профилактических мероприятий, получивших условное название "Нелегал-Кордон", - рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, молодые люди, оперативно вычисленные и задержанные сыщиками угрозыска ОП-9 УМВД по Екатеринбургу, нигде не учились и жили со своими законными представителями на съемных квартирах в микрорайоне "Сортировка".

"За допущенное ЧП дядя одного из задержанных со своими двумя несовершеннолетними детьми и отец одного из задержанных с еще двумя несовершеннолетними детьми, находившиеся на территории Среднего Урала нелегально, помещены в центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения на историческую родину. Отмечу, что всего за девять месяцев 2026 года представители МВД выдворили за пределы РФ 2 тысячи 989 человек, что более чем в 2,6 раза больше, чем в 2025 году. Наступательную работу в этом направлении свердловский гарнизон продолжит во всех муниципалитетах региона", - отметил полковник Горелых.