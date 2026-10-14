"Никакие диаспоры им не помогут": в Екатеринбурге мигрантов задержали за нападение на школьников

14 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Никакие диаспоры им не помогут": в Екатеринбурге мигрантов задержали за нападение на школьников

В Екатеринбурге силовики задержали трех молодых иностранцев. Их обвиняют в разбойном нападении на школьников.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 10 октября у дома по улице Колмогорова в уральской столице. Мигранты напали на двух школьников в возрасте 14-15 лет, применили насилие и похитили у ребят два сотовых телефона и наушники, после чего скрылись.

Очень скоро силовики задержали нападавших: ими оказались трое парней в возрасте 16, 17 и 18 лет. Сейчас решается вопрос о их заключении под стражу. Также проверяется законность пребывания приезжих в России и их возможная причастность к другим преступлениям.

"Криминальный эпизод, в котором подозреваются юные гангстеры из ближнего зарубежья, безнаказанным не останется. Никакие диаспоры им не помогут избежать предусмотренной российским законодательством ответственности. Именно из-за таких неблагодарных гостей, которых Свердловская область радушно приютила на своей земле, в нашем регионе на регулярной основе полицией и проводятся так называемые "зачистки" в рамках профилактических мероприятий, получивших условное название "Нелегал-Кордон", - рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, молодые люди, оперативно вычисленные и задержанные сыщиками угрозыска ОП-9 УМВД по Екатеринбургу, нигде не учились и жили со своими законными представителями на съемных квартирах в микрорайоне "Сортировка".

"За допущенное ЧП дядя одного из задержанных со своими двумя несовершеннолетними детьми и отец одного из задержанных с еще двумя несовершеннолетними детьми, находившиеся на территории Среднего Урала нелегально, помещены в центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения на историческую родину. Отмечу, что всего за девять месяцев 2026 года представители МВД выдворили за пределы РФ 2 тысячи 989 человек, что более чем в 2,6 раза больше, чем в 2025 году. Наступательную работу в этом направлении свердловский гарнизон продолжит во всех муниципалитетах региона", - отметил полковник Горелых.

Теги: мигранты, школьники, нападение, полиция, СК, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети