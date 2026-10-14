В Геленджике пройдет лекция о влиянии северного ветра на климат курорта

В пятницу, 16 октября в городе-курорте состоится мероприятие, приуроченное ко Дню северного ветра. В преддверии осенне-зимнего сезона это возможность узнать, как воздушные потоки формируют уникальный климат Черного моря и почему Геленджик заслуженно называют городом с сильным характером.

Как сообщает пресс-центр администрации города, лекцию проведет Юлия Афанасьева, аттестованный гид-экскурсовод и главный специалист Туристско-информационного центра Краснодарского края. Слушатели узнают секреты погоды знаменитого курорта и особенности местной метеорологии.

Встреча пройдет 16 октября в 18:00 по адресу: Геленджик, ул. Полевая, 37 (школа «Айсиэль»). Количество мест ограничено. Для предварительной записи необходимо обратиться по телефону: +7(861)991-30-75.