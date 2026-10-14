В Дагестане запустили в эксплуатацию мост через реку Сулак

Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов накануне принял участие в торжественной церемонии открытия объекта капитального ремонта — моста через реку Сулак на 37,2-м километре автодороги Кизилюрт — Дубки — Новый Чиркей с подъездом к селу Миатли.

В режиме телемоста, организованного в рамках выставки «Дорога-2026», в церемонии открытия движения на дорожных объектах Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии также участвовали первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Как сообщил Магомед Рамазанов, мост обеспечивает доступ к Сулакскому каньону, Старому Зубутли, комплексу «Главрыба» и другим популярным местам отдыха. Он имеет особое значение для развития туристической инфраструктуры Дагестана и обеспечивает транспортную связь Кизилюртовского и Казбековского районов.

Ранее на этом участке эксплуатировался старый металлический мост без пешеходных тротуаров, с ограничениями по массе грузового транспорта. После капитального ремонта ограничения сняты, с обеих сторон моста обустроены тротуары для пешеходов. Также предусмотрены меры для обеспечения безопасного прохода катеров и маломерных судов.

Магомед Рамазанов поблагодарил Министерство транспорта России и Федеральное дорожное агентство за поддержку и совместную работу по развитию дорожной сети республики, а также всех специалистов, участвовавших в реализации проекта. В рамках торжественного мероприятия премьер-министр провел церемонию награждения строителей и специалистов, участвовавших в ремонте моста.