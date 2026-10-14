Сбой в интернете: пользователи не могут зайти на сайты

Утром 14 октября у многих россиян пропал доступ к интернету. Об этом говорит портал Detector.404, который отслеживает сбои. Тысячи людей пожаловались на проблемы - особенно много сообщений пришло из Москвы: там насчитали 7,7 тысячи обращений. Еще немало жалоб поступило из Санкт‑Петербурга (5,6 тысячи), Московской области (4,2 тысячи), Самарской (1,7 тысячи) и Ленинградской областей (1,5 тысячи).

Пользователи не могут открыть важные сайты: не грузятся сервисы Mail.ru, страницы банков и мобильных операторов, сайт Ozon и другие интернет‑ресурсы.

Похожий крупный сбой в Рунете уже был в начале октября. Тогда больше всего обращений пришло из Москвы, Санкт‑Петербурга и Новосибирской области. Причины обоих сбоев пока не назвали.

Ранее "Яндекс" предупредил о сбоях в своих сервисах - в частности, не работал "Яндекс Пэй", а раньше были проблемы с вызовом такси через "Яндекс Go". Причина неполадок связана с остановкой дата‑центра компании в Сасово.