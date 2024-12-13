Котяков: Закрепление за 31 декабря статуса выходного неактуально

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что обсуждение возможности сделать 31 декабря выходным днем неактуально.

По его словам, текущий график праздничных дней позволяет делать последний день в году выходным с помощью переносов. "Вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году", - цитирует Котякова ТАСС.

Напомним, в этом году новогодние выходные будут длиться 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

В 2024 году праздничные 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. В связи с этим выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря. Чтобы сделать выходным понедельник, 30 декабря, субботу, 28-е число, объявили рабочим днем. Таким образом, россиян перед Новым годом ждет три выходных - 29, 30 и 31 декабря.