В декабре россиян ждет шестидневка

Отмены шестидневки в декабре в планах нет. Об этом ТАСС сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

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"На сегодняшний день график всех выходных и праздничных дней уже принят на уровне правительства, не планируется никаких изменений. В любом случае, если законопроект будет представлен на рассмотрение, он поступит в правительство на согласование", - сказал он.

Он подчеркнул, что, несмотря на шестидневную рабочую неделю - суббота 28 декабря будет рабочим днем - россиян перед Новым годом ждет три выходных - 29, 30 и 31 декабря.

"Думаю, три дня выходных после шестидневной недели гораздо удобнее, чем если бы мы разбивали и делали бы 31 декабря рабочим днем", - сказал Котяков.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы обратились к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением разрешить региональным властям установить 28 декабря 2024 года как выходной день по своему усмотрению.

Новогодние выходные будут длиться 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.