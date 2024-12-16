16 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Котяков сообщил, будет ли сокращенный день 28 декабря

Глава Минтруда Антон Котяков высказался о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря.

Министр отметил, что "у нас 29, 30, 31 – три дня выходных", уточнив, что "работать-то все-таки надо", пишет РИА Новости.

Напомним, в этом году новогодние выходные будут длиться 11 дней - с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 гг.

В 2024 г. праздничные 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. В связи с этим выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря. Чтобы сделать выходным понедельник, 30 декабря, субботу, 28-е число, объявили рабочим днем. Таким образом, россиян перед Новым годом ждет три выходных - 29, 30 и 31 декабря.

Теги: Антон Котяков, Минтруда, рабочий день, сокращение, 28 декабря


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