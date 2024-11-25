25 Ноября 2024
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Пилотный проект привлечения кадров в лесопромышленный комплекс Костромской области признан успешным на федеральном уровне

Костромская область совместно с благотворительным фондом «Система», компанией Segezha Group, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» реализует пилотный кадровый проект. Важно отметить, что представители предприятий этой отрасли считают, что результаты совместной работы с регионом превзошли все ожидания. Число поступивших на профильные специальности в ссузы и вузы превысило плановые показатели на 25% - это 94 человека за три года при плане 75.При этом, число трудоустроившихся по специальности сотрудников превысило план на 20% - 36 при плане 30 человек.

Результаты наглядно показывают эффективность партнерства между государством, бизнесом и образовательными учреждениями, подчеркнули эксперты.

«Мне бы хотелось поблагодарить губернатора Костромской области Сергея Константиновича Ситникова, это определенная смелость запустить проект такого характера в своем регионе, и он несомненно получился»,- прокомментировала президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова.

В ходе реализации проекта за три года были созданы современные программы для подготовки квалифицированных специалистов лесопромышленного комплекса, открыты три мастерские «ЛЕС» на базе колледжей в Чухломе, Галиче и Костроме, оснащенные новым оборудованием. Более 2 тысяч школьников, студентов и педагогов стали участниками профориентационных мероприятий. Еще около 400 человек в рамках ознакомительных поездок посетили лесопромышленные предприятия, познакомились с производственными технологиями и с реальными условиями работы. В частности, Галичский фанерный комбинат Segezha Group принял 52 группы, более 300 учащихся.

(2024)|Фото: adm44.ru

Еще один механизм - стипендиальная программа, в рамках которой молодые костромичи, решившие связать будущую профессию с лесной отраслью, могут стать стипендиатами. Участниками стали уже 30 школьников и студентов.

Также идет работа по повышению квалификации преподавательского состава - более 130 преподавателей из 28 образовательных организаций Костромской области, вошедших в пилотный проект, прошли обучение по программам повышения квалификации в Костромском госуниверситете.

(2024)|Фото: adm44.ru

Стоит напомнить, что в регионе по поручению губернатора Сергея Ситникова вопросам подготовки кадров для промышленности уделяется системное внимание. В соответствии с задачами, поставленными губернатором, ведется работа по формированию комплексной системы подготовки и переподготовки кадров для ведущих отраслей региональной экономики, в том числе машиностроения и химической промышленности. Организация обучения проводится в тесном контакте с предприятиями региона.

«Именно связка школа - профессиональное образовательное учреждение – предприятие» позволяет нам получить мотивированных на результат и долгосрочную работу специалистов. В первую очередь обращаем внимание на сферу реального производства. Никто сегодня просто так трудовые кадры не приведет. Поэтому надо и на самих предприятиях заниматься переподготовкой, переобучением. И обязательно работать с молодежью, которая завершает обучение. На последнем курсе ребята уже вовсю думают о работе, о будущем трудоустройстве. Вот именно в это время их и надо привлекать, чтобы они смогли начать работать на производстве», - считает глава региона Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, пилотный проект, привлечение кадров, лесопромышленный комплекс, студенты


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