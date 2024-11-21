21 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Житель Первоуральска перевел мошенникам около 3 млн рублей, пытаясь стать инвестором

Житель Первоуральска лишился крупной суммы денег. Он хотел стать инвестором, но попался на обман мошенников.
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Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, еще в начале сентября на одном из сайтов 53-летний мужчина увидел рекламу о дополнительном заработке путем инвестиций. Он перешел по ссылке из объявления и оказался на сайте, где указал имя и номер телефона. Через некоторое время ему позвонила неизвестная, которая представилась "менеджером компании и консультантом по инвестициям". Женщина прислала ссылку для авторизации, по которой уралец перешел и вновь ввел свои данные.

На следующий день псевдоменеджер написала мужчине, что дальше с ним будет работать другой сотрудник, после чего тому в Skype действительно позвонил неизвестный, назвавшийся "менеджером по инвестициям". По его указаниям потерпевший установил приложение, являющееся якобы площадкой для биржевых инвестиций, зарегистрировался под своим именем, указал в очередной раз номер телефона и отслеживал свои "доходы от инвестиций".

С 26 сентября по 23 октября уралец перевел аферистам 2 млн 704 тысячи рублей. После этого в личном кабинете приложения отобразилась сумма в иностранной валюте. В середине ноября начинающий инвестор подал заявку на вывод денег, на что ему пришло сообщение о необходимости оплаты страховки в 2 млн рублей.

Мужчина связался с псевдоменеджером и сообщил, что денег на страховку у него нет, а кредиты в банках ему не одобряют. Сразу после этого его личный кабинет оказался заблокирован, а на звонки больше никто не отвечал. Пострадавший обратился в полицию.

Напомним, недавно адвокат-мошенник выманил у пенсионерки из Первоуральска 350 тысяч рублей.

Теги: мошенники, инвестиции, полиция, Первоуральск


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