В России из-за проблем с двигателями перестал летать почти каждый второй Airbus neo

Авиакомпании России поставили "на прикол" 34 самолета Airbus A320/А321neo. Всего же таких лайнеров в стране 66. Причин этому несколько.

Некоторые самолеты убраны из работы для экономии ресурса перед "высоким" сезоном. Еще 15-20 "птичек" могут и вовсе не вернуться к полетам. Дело тут в двигателях: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке. Наиболее сложная ситуация – у S7, у которой припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет, пишет "Ъ".

Это случилось на фоне того, что в России начались летные испытания Ту-214 с новыми отечественными комплектующими. Первый полет импортозамещенного самолета, используемого в качестве летающей лаборатории, прошел на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова – филиала АО "Туполев". Лайнер пробыл в воздухе один час и десять минут. Самолет пилотировал экипаж АО "Туполев". Состоялись необходимые проверки систем и бортового оборудования.

Ранее Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings на расконсервированном Ту-214. Борт прибыл из московского Жуковского. Ранее он был законсервирован за ненадобностью – из-за низкой топливной эффективности. Самолету "восстановили летную годность" в Казани, где он и хранился.