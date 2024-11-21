Минтранс: Проблемы с двигателями Airbus neo не скажутся на авиаперевозках

Проблемы с двигателями Airbus neo не окажут существенного влияния на авиаперевозки в России, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

По его словам, Россия заранее знала о проблемах с двигателями. "Стало понятно, что двигатели Airbus начали устанавливать недоработанные, когда появились у них отказы", - цитирует министра ТАСС. Он добавил, что в мире "большие очереди" на замену двигателей такого типа.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320neo и А321neo. Всего таких лайнеров в стране 66. Причина в двигателях: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке.