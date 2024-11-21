Ту-214 впервые взлетел после импортозамещения деталей

В России начались летные испытания Ту-214 с новыми отечественными комплектующими.

Первый полет импортозамещенного самолета, используемого в качестве летающей лаборатории, прошел на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова – филиала АО "Туполев". Лайнер пробыл в воздухе один час и 10 минут. Самолет пилотировал экипаж АО "Туполев". Состоялись необходимые проверки систем и бортового оборудования.

Ранее Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings на расконсервированном Ту-214. Борт прибыл из московского Жуковского. Ранее он был законсервирован за ненадобностью – из-за низкой топливной эффективности. Самолету "восстановили летную годность" в Казани, где он и хранился.