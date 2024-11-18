18 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Жительница Тюменской области взыскала с арестованного блогера Аяза Шабутдинова 2,3 миллиона рублей

Жительница Тюменской области взыскала с арестованного блогера Аяза Шабутдинова 2,3 млн руб., сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В мае и июле 2021 года она заключила договор с ответчиком на покупку образовательных курсов "Марафон по инвестициям" за 200 тыс. руб. и "Миллион с Аязом" стоимостью 1,3 млн руб. После прохождения пяти курсов она поняла, что курсы не имеют для нее какой-либо ценности, в марте 2024 года направила ответчику претензию, в которой от услуг отказалась. Ответа на претензию не последовало, деньги ей возвращены не были.

Она обратилась в суд, чтобы взыскать деньги за курсы, проценты за пользование средствами, компенсацию морального вреда, стоимость юридических услуг, расходы по оплате пошлины и штраф 50% от присужденной суммы по "Закону о защите прав потребителей".

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание факт того, что что обучение истец фактически не проходила (прошла пять занятий по одному курсу), документы, подтверждающие обучение не получала, суд удовлетворил частично иск потерпевшей.

Взыскал с ответчика 1 300 000 рублей и 164 000 рублей за оба курса, 166 200 рублей - проценты за пользование средствами, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 15 192 рублей стоимости юридических услуг, 2 374 рубля - расходы по оплате госпошлины и штраф в размере 734 500 рублей.

Напомним, Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", врал людям о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

Ранее Таганский районный суд Москвы по ходатайству следствия наложил обеспечительный арест на имущество Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Вину наставник не признает. Он находится в СИЗО.

Теги: Аяз Шабутдинов, блогер, курсы, мошенничество


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