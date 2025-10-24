Гособвинение запросило для блогера Аяза Шабутдинова восемь лет лишения свободы

Гособвинение запросило для блогера Аяза Шабутдинова восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом более 15,5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с реализацией образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на пять лет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Обвинение просит суд признать Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.



Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.



Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере.



От действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.