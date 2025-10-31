Блогера Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии

Блогера-"инфоцыгана" Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 5 миллиона рублей. Суд признал его виновным в 113 преступлениях, связанных с мошенничеством в особо крупном размере.

Как сообщает РИА Новости, выступая с последним словом, Шабутдинов попросил суд проявить милосердие. Он принес извинения потерпевшим. Ранее коуч признал вину.

Напомним, гособвинение запросило для бизнес-тренера восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом более 15,5 млн рублей.

По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. В июне 2024 года стало известно, что бизнес-тренер, находясь в СИЗО, запустил новый курс. Предприниматель за день заработал 17 млн рублей.