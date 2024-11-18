Крупный пожар на крыше больницы Екатеринбурга потушен. Названа вероятная причина ЧП

В Екатеринбурге потушен крупный пожар на крыше больницы. Названа вероятная причина возгорания.

Напомним, днем 18 ноября на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступил сигнал о возгорании на территории, где находятся Центральная городская клиническая больница №3 и поликлиника №2. Прибывшие огнеборцы установили, что горит кровля административного здания.

Была организована эвакуация пациентов и посетителей, на улицу вышли сотни человек. Пожар локализовали на площади 300 "квадратов".

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, на данный момент открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС спасли человека с кровли здания.

Свою проверку по факту инцидента уже начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, выясняются все обстоятельства ЧП. Предварительно установлено, что на кровле здания поликлиники проводились ремонтные работы.

"По имеющейся на данный момент информации, медицинская помощь оказывается работнику организации, проводившей работы на кровле. В настоящее время уточняется количество пострадавших", - рассказали в прокуратуре.

Как добавили в ведомстве, причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Вероятную причину пожара назвал член Общественной палаты Екатеринбурга, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. Как сообщил он в своем Telegram-канале, из-за неосторожного обращения с огнем загорелись стройматериалы. Заполыхала кровля и начался пожар.

"Пожар в поликлинике №2 на Братьев Быковых дорого обойдется подрядчику, который проводил работы на крыше учреждения", - отметил Чукреев.

Общественник добавил, что сейчас предстоит подсчитать причиненный ущерб.