В МЧС назвали причину крупного пожара на крыше больницы в Екатеринбурге

В МЧС установили причину крупного пожара на крыше одной из больниц Екатеринбурга.

Напомним, днем 18 ноября на пульт пожарной охраны столицы Урала поступил сигнал о возгорании на территории, где находятся Центральная городская клиническая больница №3 и поликлиника №2. Прибывшие огнеборцы установили, что горит кровля административного здания. Была организована эвакуация пациентов и посетителей, на улицу вышли сотни человек. Пожар локализовали на площади 300 "квадратов", в дальнейшем он был потушен.

Сотрудниками МЧС был спасен человек, которого сняли с крыши здания. Сообщалось, что в результате пожара пострадали двое рабочих подрядной организации, проводившей ремонт кровли. После этого свою проверку начала прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные справились с огнем за 25 минут. На месте работали 48 специалистов и 16 единиц техники. На данный момент установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Между тем, инцидентом уже заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.