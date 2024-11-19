19 Ноября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот с видео МЧС России

В МЧС назвали причину крупного пожара на крыше больницы в Екатеринбурге

В МЧС установили причину крупного пожара на крыше одной из больниц Екатеринбурга.

Напомним, днем 18 ноября на пульт пожарной охраны столицы Урала поступил сигнал о возгорании на территории, где находятся Центральная городская клиническая больница №3 и поликлиника №2. Прибывшие огнеборцы установили, что горит кровля административного здания. Была организована эвакуация пациентов и посетителей, на улицу вышли сотни человек. Пожар локализовали на площади 300 "квадратов", в дальнейшем он был потушен.

Сотрудниками МЧС был спасен человек, которого сняли с крыши здания. Сообщалось, что в результате пожара пострадали двое рабочих подрядной организации, проводившей ремонт кровли. После этого свою проверку начала прокуратура.

Пожар в здании Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные справились с огнем за 25 минут. На месте работали 48 специалистов и 16 единиц техники. На данный момент установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Пожар в здании Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот с видео МЧС России

Между тем, инцидентом уже заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Теги: крыша, больница, пожар, причина, МЧС, Екатеринбург


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