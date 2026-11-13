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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ведущие банкиры страны считают человеческое отношение к клиентам главным козырем в конкурентной борьбе

Высокая конкуренция в российском банковском секторе заставляет кредитные организации наращивать инвестиции в технологии и клиентский сервис.

При этом, банкиры считают, что решающим конкурентным преимуществом является человеческое отношение к клиенту, которое не способен заменить искусственный интеллект.

Об этом на конференции Банка России «Фокус на клиента» заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин: «Мне кажется, банки сегодня, да и вчера, крайне клиентоориентированы. И это связано прежде всего с очень мощной конкуренцией, которая существует в банковском секторе. Сегодня любой клиент, от пенсионера до крупного предпринимателя, может получить качественные услуги по крайней мере в полудюжине крупнейших банков, а может, и больше».

По его словам, современные клиенты активно пользуются предложениями разных банков, выбирая наиболее выгодные условия для решения конкретных финансовых задач.
Одним из направлений конкуренции стало технологическое развитие: банки вкладывают средства в онлайн-сервисы и новые продукты, рассчитывая привлечь в том числе молодую аудиторию, привыкшую к цифровым решениям.

Например, в ВТБ развитие технологий клиентского обслуживания называют одним из приоритетов инвестиций.

При этом, подчеркнул Костин, рост цифровизации и внедрение искусственного интеллекта не снижают значения профессиональных и человеческих качеств банковских сотрудников.

Андрей Костин на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"(2026)|Фото: Накануне.RU

«Конечно, ничто не заменит человека. Нельзя быть хорошим преподавателем в школе, не любя детей. Нельзя быть хорошим врачом, если ты равнодушен к пациенту. И точно так же нельзя быть успешным банкиром, если у тебя нет особого отношения, чуткости, понимания, человечности. Чего у искусственного интеллекта, надеюсь, не скоро появится. Я всегда говорю — вы попытайтесь посмотреть на проблему глазами клиента», — заключил Андрей Костин.

Теги: андрей костин, банк втб, клиентоориентированность, конкуренция, цифровые технологии


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