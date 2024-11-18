В Екатеринбурге полыхает кровля больницы, пациентов срочно эвакуируют

В Екатеринбурге тушат крупный пожар на территории больницы. Пациентов срочно эвакуируют.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 18 ноября на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступил сигнал о возгорании на территории, где находятся Центральная городская клиническая больница №3 и поликлиника №2. Прибывшие огнеборцы установили, что горит кровля административного здания. Была организована эвакуация пациентов и посетителей.

Как уточнили в МЧС России, пожар локализован на площади 300 "квадратов". Самостоятельно на улицу вышли 350 человек. На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

В соцсетях уже опубликовано видео пожара. Сообщается, что прилегающий район затянуло черным дымом.