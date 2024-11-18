18 Ноября 2024
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Фото: скриншот с видео МЧС России

В минздраве рассказали, как будут оказывать помощь екатеринбуржцам после пожара в ЦГКБ №3

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, как будет осуществляться помощь в ЦГКБ №3 и поликлинике №2 Екатеринбурга, где сегодня произошел пожар.

Завтра в поликлинике №2 на Братьев Быковых, 16/2, начиная со второй смены, планируется возобновить прием пациентов. Затопленные помещения уже осушили. Медицинская помощь в стационаре, расположенном в соседнем от поликлиники №2 здании, оказывается в полном объеме в круглосуточном режиме.

До этого момента, пациентов, нуждающихся в амбулаторной медпомощи, будут принимать в поликлинике №1 ЦГКБ №3 по улице Бебеля, 160, работающей с 08.00 до 21.00.

Напомним, днем 18 ноября на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступил сигнал о возгорании на территории, где находятся Центральная городская клиническая больница №3 и поликлиника №2. Прибывшие огнеборцы установили, что горит кровля административного здания. Была организована эвакуация пациентов и посетителей, на улицу вышли сотни человек. Пожар локализовали на площади 300 "квадратов".

Сотрудниками МЧС был спасен человек, которого сняли с кровли здания. Всего в результате пожара пострадали два человека - оба рабочие подрядной организации, проводившей ремонт крыши. В минздраве сообщили, что обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Одному из них, впоследствии потребовалась госпитализация.

Ранее в прокуратуре назвали вероятную причину возгорания.

Теги: Екатеринбург, ЦГКБ, пациент, минздрав, пожар


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