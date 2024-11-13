Отец Децла не явился в суд на рассмотрение дела об убийстве Талькова

В Петербурге на суде по делу об убийстве Игоря Талькова должны были дать показания Михаил Муромов и отец репера Децла Александр Толмацкий. Их известили о необходимости явиться в инстанцию, но они не сделали это.

Толмацкий начал с судьей с вопроса: "А Вы знаете, вообще, кто я?". Потом он снизошел до собеседницы и объяснил, что ему не до суда и долга. Женщина, ответившая по телефону Муромова, потребовала повестку прислать почтой и добавила, что туда за бумагой никто не пойдет.

"Вызывали еще Игоря Николаева. Он теперь – наша любовь. Повестку получил, с судом связался тут же. Рекомендую всем последовать примеру Игоря Юрьевича. А вот Богдан Титомир не зарегистрирован в сети. Богдан Петрович, суд Вас очень ждет. Ждем Лолиту еще. Верим в нее", - написала в своем telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Ранее стало известно, что на допрос пришла певица Наташа Королева.

По версии следствия, в октябре 1991 г. за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" концертный директор Талькова Валерий Шляфман смертельно ранил Талькова при попытке застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова, с которым у него произошел конфликт. В 1992 г. Шляфмана, который скрылся в Израиле, заочно привлекли за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 г. расследования уголовного дела следователи пришли к выводу, что Шляфман совершил преступления умышленно.

Во время расследования убийства Талькова по всей России допрошены более 150 свидетелей. У одного из экспертов изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие значение для установления его причастности к убийству. В СК заявили, что Шляфман "активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова – давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер".