По делу Шляфмана допросили певицу Наташу Королеву

В Санкт-Петербурге допрошена певица Наташа Королева. Вызов ее в суд стал частью расследования уголовного дела бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана.

Разговор состоялся в Петроградском районном суде северной столицы, сообщила в своем telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Ранее в Израиле прошел допрос Шляфмана. Ради этого на землю обетованную прибыли следователи из Санкт-Петербурга. Их собеседник во время разговора отрицал свою причастность к смерти Талькова. Шляфмана заочно обвиняют в убийстве Талькова. Первое судебное заседание состоялось 31 июля 2024 г. Слушание прошло без потерпевшей стороны.

По версии следствия, в октябре 1991 г. за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" Шляфман смертельно ранил Талькова при попытке застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова, с которым у него произошел конфликт. В 1992 г. Шляфмана, который скрылся в Израиле, заочно привлекли за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 г. расследования уголовного дела следователи пришли к выводу, что Шляфман совершил преступления умышленно.

Во время расследования убийства Талькова по всей России допрошены более 150 свидетелей. У одного из экспертов изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие значение для установления его причастности к убийству. В СК заявили, что Шляфман "активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова – давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер".