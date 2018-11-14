14 Ноября 2018
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Вдова Талькова просмотрела материалы по делу об убийстве мужа

Вдова певца Игоря Талькова ознакомилась с материалами по возобновленному делу об убийстве ее супруга. Накануне стало известно, что Следственный комитет принял решение вернуться к расследованию преступления, совершенного в 1991 году. Тогда следствие было приостановлено, поскольку подозреваемый скрылся на территории другого государства. Изменения в законодательстве теперь позволяют заочно осудить преступника, поэтому Татьяна Талькова, супруга погибшего артиста, ходатайствовала о новом расследовании и признании себя потерпевшей. Накануне это прошение было удовлетворено.

Напомним, Тальков был убит перед концертом 6 октября 1991 года. По словам его супруги, накануне концерта ему звонили и разговор был закончен ответом Игоря: "Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю её. Посмотрим, кто выйдет победителем".

Согласно данным из открытых источников, 6 октября во время подготовки к выступлению на концерте в ДС "Юбилейный" в Петербурге подруга певицы Азизы по её просьбе попросила Игоря Талькова выступить первым, так как Азиза не успевала подготовиться к выходу. Тальков позвал к себе в гримёрку охранника певицы Игоря Малахова, и повздорил с ним, после чего двое охранников Талькова выгнали Малахова из гримёрки. Через несколько минут к нему прибежал администратор его группы "Спасательный круг" - Валерий Шляфман - с криком о том, что Малахов достал револьвер. Тальков вытащил из сумки газово-сигнальный пистолет, который приобрёл для самообороны, выбежал в коридор и, увидев, что его охрана находится под прицелом Игоря Малахова, сделал в него три выстрела. Малахов пригнулся, и охранники, воспользовавшись этим промедлением, стали его обезвреживать. Тогда он сделал два выстрела, но они попали в пол. Охранники стали бить стреляющего и, закрывая голову, он уронил свой револьвер. Через несколько мгновений раздался ещё один выстрел, который попал в сердце Игоря Талькова. Когда прибыла бригада "скорой помощи", врач сразу установил биологическую смерть.

Городская прокуратура возбудила уголовное дело. Игорь Малахов, объявленный во всесоюзный розыск, добровольно прибыл с повинной через 10 дней. В декабре 1991 года с него было снято обвинение в умышленном убийстве. После проведения экспертиз в апреле 1992 года следствие установило, что последний выстрел сделал коммерческий директор Талькова Шляфман. Однако в феврале 1992 года обвиняемый уже уехал в Израиль, с которым у России в то время не было договора об экстрадиции, и дело об убийстве было приостановлено.

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Вдова Талькова просмотрела материалы по делу об убийстве мужа

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Теги: игорь тальков, татьяна талькова, валерий шляфман



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Ранее 13.11.2018 17:20 Мск СКР возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова в 1991 году

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