13 Ноября 2018
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СКР возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова в 1991 году

Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова в 1991 году, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Суд удовлетворил ходатайство вдовы Талькова - Татьяны Тальковой - о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла. После допроса в качестве потерпевшей вдове певца и ее защитнику будут представлены для ознакомления  материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ.

"13 ноября 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б,д" ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце  спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова", - говорится в сообщении.

Отметим, 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности. В январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль. После того, как обвиняемый скрылся от следствия, производство по уголовному делу в 1993 году было приостановлено.

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СКР возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова в 1991 году

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Теги: Игорь Тальков, убийство, расследование, СКР



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