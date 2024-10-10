В Израиле по делу о смерти певца Талькова допрошен его концертный директор

В Израиле прошел допрос бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Ради этого на землю обетованную прибыли следователи из Санкт-Петербурга.

Следователи прилетели в Израиль с целью допроса Шляфмана, который во время разговора отрицал свою причастность к смерти Талькова, сообщил источник "Известий". Шляфмана заочно обвиняют в убийстве Талькова. 31 июля 2024 г. прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Слушание состоялось в отсутствие потерпевшей стороны.

По версии следствия, в октябре 1991 г. за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" Шляфман смертельно ранил Талькова при попытке застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова, с которым у него произошел конфликт. В 1992 г. Шляфмана, который скрылся в Израиле, заочно привлекли за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 г. расследования уголовного дела следователи пришли к выводу, что Шляфман совершил преступления умышленно.

Во время расследования убийства Талькова по всей России допрошены более 150 свидетелей. У одного из экспертов изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие значение для установления его причастности к убийству. В СК заявили, что Шляфман "активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая доказательства, изобличающие Игоря Малахова в убийстве Талькова – давал свидетельские показания по уголовному делу о производстве Малаховым выстрелов в Талькова, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал в гримерной Талькова указанный выше револьвер".