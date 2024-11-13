13 Ноября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин проверил результаты и ход капремонта социально-значимых объектов в ЗАТО Знаменск

Накануне состоялась рабочая поездка губернатора Астраханской области в Знаменск. Глава региона Игорь Бабушкин осмотрел капитально ремонтирующуюся СОШ №236 и взрослую поликлинику горбольницы Знаменска, где капремонт уже завершили. Также губернатор встретился с главой города и провёл совещание по вопросу прохождения отопительного сезона на территории муниципалитета.

Первый этап строительных работ в СОШ №236 подрядная организация завершила в декабре 2023 года. Специалисты провели ремонт фундамента, отмостки, межэтажных перекрытий. Вторым этапом, который начался в этом году, строители произвели монтаж кровли, восстановили системы отопления и водоснабжения, заменили на новые оконные и наружные дверные блоки. Сейчас ведут внутреннюю отделку помещений, ремонтируют ливневую и бытовую канализацию, полы, электропроводку.

Вместе с тем, темпы работы подрядчика на объекте не позволяют вовремя завершить ремонт. В том числе на это влияет недостаточное количество специалистов.

Игорь Бабушкин поручил руководству Знаменска принять все возможные меры к увеличению числа рабочих и усилить контроль деятельности подрядчиков.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Глава региона посетил капитально отремонтированную поликлинику городской больницы ЗАТО Знаменск, которая обслуживает почти 28 тысяч взрослых и детей.

Двухэтапный ремонт и оснащение медучреждения провели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Общая стоимость работ составила более 94 млн рублей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В кабинетах трёхэтажного здания установлено современное оборудование, поступившее в 2023-2024 годах. Также за счёт бюджета Астраханской области приобрели офисную мебель и медицинские изделия. В планах на следующий год поставить в поликлинику автоматический пневмотонометр, наркозный аппарат, маммограф, аппарат ИВЛ.

Губернатор поинтересовался, как решается вопрос нехватки врачей. Министр здравоохранения Александр Буркин доложил, что из областного центра в Знаменск направляют медиков вахтовым методом. Таким образом, приём специалистов в поликлинике не прерывается. Также по программе «Земский доктор» за последнее время приняты на работу шесть врачей, среди которых терапевты, педиатры, акушер-гинеколог.

Игорь Бабушкин побывал на городской котельной и провёл выездное совещание о прохождении отопительного сезона. Глава города Олег Глотов сообщил, что отопление в многоквартирные дома в муниципальном образовании начали подавать с 15 октября. В настоящее время горадминистрация устранила 39 из 40 замечаний Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Сейчас тепло подаётся потребителям от нового котла, введённого в эксплуатацию в 2023 году. Также имеются два резервных котла, один из которых сейчас находится в ремонте. Срок завершения работ запланирован на вторую половину ноября.

Губернатор подчеркнул необходимость придерживаться установленных сроков получения паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября. В отношении руководителей, допустивших отставание по графику, должны быть приняты кадровые решения.

Теги: игорь бабушкин, знаменск, рабочая поездка губернатора астраханской облаасти


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